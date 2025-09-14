短くも、しっかりと睨みあった井上とアフマダリエフ（C）Lemino/SECOND CARRER/NAOKI FUKUDA水抜きなしの驚異の肉体共に状態は万全だ。9月14日に名古屋のIGアリーナで行われるボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一戦に臨む王者の井上尚弥（大橋）とWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）が13日に公開計量を実施。1492人が見守った場で、両雄は一発クリア。フェイスオフでは不敵な笑みを浮か