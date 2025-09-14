ムロオ関西大学ラグビーAリーグが、きょう14日に開幕する。2年ぶり8回目となる関西制覇、そして悲願の日本一を目指す昨季2位の京産大は、第1節で昨季7位の摂南大と対戦する。1年時から出場を続けてきたLO石橋チューカ（報徳学園）は「チームに貢献できるようにしたい」と意気込む。体は一回り大きくなった。入学時に90キロだった体重は106キロまで増えた。目標は110キロ。年代別の代表合宿などで徹底した食事管理を学び、寮