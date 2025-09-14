タレントで歌手の上地雄輔が散髪ショットを披露し、話題を呼んでいる。１３日にインスタグラムで「アツが夏くて長いから」と記してサングラスをかけ、バッサリと髪を切った姿をアップした。この投稿には「めちゃ似合ってる」「短いのも似合う！」「更に若返った」「茶髪の短髪カッコいい〜」「ほんのり秋の雰囲気」などの声が寄せられている。