◇プロ野球セ・リーグ DeNA6-2ヤクルト(13日、神宮球場)DeNAに敗れたヤクルトの高津臣吾監督が試合後コメントしました。この日は先発の山野太一投手が3ランを2本打たれるなど6回途中被安打12、6失点となりました。高津監督は「山野は知らないことがたくさんあるのでそれは僕も含めてピッチングコーチが教えていく必要がある。カウントの性質だったり、球種の相対関係だったり、もちろん一生懸命投げていますけど頭を使うスポーツな