マシュー・マコノヒー（55歳）は、息子のリーヴァイ（17歳）が演技の世界に興味があることを知らなかったそうだ。マシューの主演最新作「ザ・ロスト・バス」で映画デビューを果たしているリーヴァイだが、息子役のオーディションを受けたいというリーヴァイの発言を、最初は真に受けていなかったとマシューは明かしている。母ケイも出演しているこの新作について、マシューはE！ニュースにこう話す。「親子3世代だよ。母はずっと演