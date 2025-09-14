日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは現地９月13日、プレミアリーグ第４節でサンダーランドとホームで対戦。序盤から多くの好機を作ったが、最後までゴールは奪えず、０−０で引き分けた。チームは勝ち切れなかったものの、この一戦に３−４−２−１の２シャドーの一角で先発した鎌田は躍動。攻撃に積極的絡み、36分にはハーフウェイライン付近から絶妙なスルーパスを供給。これに抜け出したジェレミ・ピノが絶好