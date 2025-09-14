お笑い芸人・おいでやす小田（47）が13日に放送されたテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。台湾へ弾丸ロケに行った際に唯一食べたものを明かした。台湾料理店を訪れた小田ら出演者たち。本場の台湾料理を堪能する中、小田が同国へ弾丸ロケに行った時のエピソードを語った。ロケで「朝着いて、その日の夜にはもう帰らなあかん」と強行日程だったこともあり「だからロケ1日でワニしか食うてないです」と明かし