プロ野球パ・リーグは各地で3試合が行われました。首位ソフトバンクは1点ビハインドの9回、ノーアウト2、3塁のチャンスをつくると牧原大成選手の犠牲フライで追いつくとその後、栗原陵矢選手がヒットでつなぎ1、3塁となると、オリックス・マチャド投手が1塁けん制悪送球で逆転。2-1で勝利しました。2位日本ハムは2点リードの9回、5番手の上原健太投手が2点を奪われ延長戦に突入します。それでも11回に2アウト満塁を作ると清宮幸太