名古屋市中川区のコンビニの駐車場で9月13日、酒を飲んで軽貨物車を運転して乗用車に衝突し、男性にケガをさせたとして、47歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは中川区の自営業・山下晴生容疑者(47)です。警察によりますと、山下容疑者は12日午後8時前、中川区中島新町にあるコンビニの駐車場で、酒を飲んで軽貨物車を運転し、停車中の乗用車に衝突して乗っていた男性(24)にケガをさせた危険運転致傷の疑いがもたれていま