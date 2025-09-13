冬の季節になると、よく耳にする「スタッドレスタイヤ」。特に雪道での安全運転には欠かせない存在だ。この記事では、スタッドレスタイヤの特徴や、どんなタイミングで履き替えるべきか、運転時の注意点などをわかりやすく紹介していく。 雪道で活躍するスタッドレスタイヤとは？ スタッドレスタイヤは、雪や氷の上でもしっかりとグリップ（タイヤが地面にしっかりとくっついて滑らないこと）できるように設計された特別