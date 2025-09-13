世界的に話題のスポーツ ピックルボールをテーマにした日本発のライフスタイルブランド「ピーシーケーエル スタジオ（PCKL Studio）」がデビューする。同ブランドのアパレルライン「ピーシーケーエル（PCKL）」の第1弾コレクションを、10月上旬に公開予定の公式オンラインストアで発売する。 【画像をもっと見る】 ピックルボールは、世界的に人気が高まっているアメリカ発の新スポーツ。テニスや卓球、バドミントンの要素を併