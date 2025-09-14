栃木県の東北自動車道で9月13日夜、事故を起こした車に親子3人が乗った車が衝突し、2歳の男の子が意識不明の重体です。13日夜、東北自動車道下りの鹿沼インターチェンジ付近で、ガードレールに衝突して止まっていた車に親子3人が乗る車が追突しました。この事故で、親子3人のうち2歳の男の子が意識不明の重体で、父親（36）と6歳の男の子もけがをしました。止まっていた車の運転手は車を残し逃走していましたが、その後、警察が運