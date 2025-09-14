アメリカのトランプ大統領は9月13日、NATO（北大西洋条約機構）加盟国に対し、ロシア産の原油の購入を停止するよう要請しました。トランプ大統領は、自身のSNSに「全てのNATO加盟国がロシアからの石油購入を停止した時点で、ロシアに対する大規模な制裁を発動する用意がある」と投稿し、NATO加盟国に対し、ロシア産の原油の購入を停止するよう要請しました。トランプ大統領は12日、ウクライナ侵攻を続けるロシアのプーチン大統領へ