プロ野球セ・リーグは13日、各地で3試合が行われました。2位巨人は首位阪神とのシーズン最終戦に臨みました。巨人は3点リードの5回表に打者一巡の猛攻を受け7点を奪われましたが、7回裏に岡本和真選手のタイムリー2ベースなどで3点を返して1点差に詰め寄ります。迎えた9回、1アウト2、3塁のチャンスを作ると、代打・坂本勇人選手がセンターへはじき返してランナーが2人生還。劇的な逆転サヨナラタイムリーが飛び出し阪神に勝利しま