アフマダリエフとWBA世界スーパーバンタム級防衛戦、前日計量から一般公開ボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は14日、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に臨む。13日に会場のサブアリーナで行われた前日計量は異例の一般公開。会場を包んだ熱気にファンから「すごいお客さん」「どんだけ人いるの」と驚きの声