櫻井翔が主演する土曜ドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第9話が13日に放送され、大和（菊池風磨）が武蔵（櫻井翔）に向かって、冷静にツッコむと、ネット上には「それなすぎる笑」「シリアス展開なのに笑うwww」「ほんまその通りwww」などの声が集まった。【写真】傀儡子（くぐつし）をあぶり出す“死の記者会見”すべてを裏で操る“傀儡子（くぐつし）”の正体を突き止めようとする武蔵たちは、般若こと