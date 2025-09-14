◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２９節鹿島３―０湘南（１３日・メルスタ）鹿島は湘南を３―０で下し、首位・京都に勝ち点で並ぶ２位に浮上した。０―０で迎えた後半に３ゴールを奪った。採点と寸評は以下の通り。鬼木達監督【６・５】「中断期間に何してたんだ」とならないところに、監督としての才を感じる。修正し、自信を深めさせ、強気を求めて勝ち点３ＧＫ早川友基【６・５】約１５時間の機内泊から２日、あの手この手を繰り