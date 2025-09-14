◇神奈川県大会▽３回戦 横浜８―２横浜創学館（１３日、サーティーフォー保土ケ谷ほか）横浜のスーパー１年生・川上慧（けい）内野手が公式戦初本塁打を放った。秋季神奈川大会３回戦、横浜創学館戦に「４番・三塁」でスタメン出場。８―２の快勝劇に貢献した。高々と舞い上がった打球が右翼席へ伸びた。４回、３点を先制してなおも２死一、三塁のチャンス。左打席の川上が、カウント２―２から内角高め直球を振り抜いた