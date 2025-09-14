◆イースタン・リーグ巨人２―３ＤｅＮＡ（１３日・Ｇタウン）巨人のドラフト５位・宮原駿介投手（２３）が、１３日のイースタン・ＤｅＮＡ戦（Ｇタウン）に６回から２番手で登板。１回無安打無失点、３者連続三振に斬る快投を披露した。最速１４９キロを計測した直球にカットボールなど変化球を織り交ぜ、相手を寄せつけない投球。「引き出しを増やさないといい打者は抑えられない」と、表情を緩めることなく次の登板を見据