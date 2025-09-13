アルミホイールメーカーの株式会社レイズは、「RAYS SEASON SELECTION（RSS）」の2025年シーズンラインナップを発表した。 新たに4モデルと新色を追加し、全10アイテムへと拡充された同シリーズは、車種専用設計による高い適合性と日本製ならではの品質を両立。スタッドレス対応など季節を問わず使える汎用性の高さも特長で、さらなる選択肢の広がりをユーザーに提供する内容となって