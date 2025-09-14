きのう（13日）夜、栃木県鹿沼市の東北自動車道で、事故を起こし追い越し車線に停まっていた乗用車に家族3人が乗った車が追突し、2歳の男の子が意識不明の重体です。始めに事故を起こした車の運転手は現場から逃走していましたが、警察は運転していたとみられる外国籍の男を確保しました。きのう（13日）午後7時40分ごろ、鹿沼市藤江町の東北自動車道下り線で、ガードレールにぶつかり追い越し車線に停まっていた普通乗用車に、家