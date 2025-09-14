気象台は、午前6時18分に、洪水警報を江津市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】島根県・江津市に発表 14日06:18時点東部、西部では、14日昼前まで土砂災害に、14日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松江市□大雨警報・土砂災害14日昼前にかけて警戒・浸水14日朝に警戒3時間最大雨量45mm□洪水警報14日朝に警戒■浜田市□大雨警報・土砂災害・浸水14