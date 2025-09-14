まず浮かんだのは、「あいまい」という言葉だった『遠い山なみの光』という映画を見てまず頭に浮かんだのは、「あいまい」という言葉だった。【写真】この記事の写真を見る（21枚）イギリスに暮らす初老の女性・悦子（広瀬すず／吉田羊）は、長女である景子の自死に直面したことから、彼女を身ごもっていたころの長崎での暮らしを思い返すようになる。それは戦後7年目の1952年のこと。団地で夫・二郎（松下洸平）と暮らすなかで