『誰にでもフレンドリーな犬』の特徴 1.落ち着いている 誰とでも仲良くできる犬は全体的に落ち着いています。他の犬に吠えられても、走っている子どもがいてもあまり反応しません。 知人に会ったら尻尾を振るくらいはしますが、興奮して飛びつくことはしないでしょう。相手が子どもや高齢者であったらケガをさせる危険性があるので、やはりマナーは大切です。 誰とでも仲良くできる犬とは、人間社会に適応してい