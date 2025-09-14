「広島５−０中日」（１３日、マツダスタジアム）“奨ファビ”コンビで大逆襲だ！！広島は投打がかみ合い３連勝。つかみかけている男・１番の中村奨成外野手（２６）が先制の２点適時打を放つと、２番のサンドロ・ファビアン外野手（２７）が１６号２ランで中押しした。好調な１、２番が旗手となって、“天敵”中日・高橋宏を攻略。３位・ＤｅＮＡとは５ゲーム差があるが、逆転でのＣＳ進出へ最後まで諦めない戦いは続いていく