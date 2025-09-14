秋篠宮家の次女・佳子さまは鳥取県を訪れ、障害者支援施設で「ボッチャ」を体験されました。9月13日午前11時ごろ、佳子さまは鳥取空港に到着し、午後には湯梨浜町の障害者支援施設でクラブ活動の「ボッチャ」を実際に体験されました。佳子さまは、「この色どれも好きなんですけれど、特にこの青緑？青緑色が好きです」と話されました。このあと倉吉市内にある美術館に足を運び、障害を持つ作家が描いた絵画を見て「すてきな作品で