「広島５−０中日」（１３日、マツダスタジアム）広島の投打がかみ合い３連勝。中村奨成外野手の先制２点適時打、サンドロ・ファビアン外野手が１６号２ランで中押し、?天敵?中日・高橋宏を攻略した。先発投手の常広羽也斗は６回４安打無失点の好投で今季２勝目をマーク。新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇（テレビインタビュー）−先発・常広について。「真っすぐの切れは彼本来のものではなかった