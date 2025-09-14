9月14日は前線や湿った空気の影響で、北陸から九州北部にかけて激しい雨が降る見込みです。特に九州北部では線状降水帯が発生するおそれがあり、大雨災害に厳重に警戒してください。北海道では、13日夜から14日未明にかけて低気圧が発達しながら進んだ影響で猛烈な雨が降りました。12時間に降った雨の量は、白老町で379.5ミリ、登別市で336ミリを観測し、一時土砂災害警戒情報が発表された地域もありました。14日は本州の日本海側