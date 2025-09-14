イスラエルの空爆で亡くなった人の葬儀に参列する人たち＝11日、カタール・ドーハ（QatarTV/ReutersTV提供、ロイター＝共同）【エルサレム、ドーハ共同】イスラエル軍がパレスチナのイスラム組織ハマス幹部を狙って空爆をしたカタールで14日、アラブ諸国の首脳会議に向けた準備会合が開かれる。カタールが開催を呼びかけた。地元メディアが13日報じた。空爆を非難し、カタールへの連帯を確認する狙い。首脳会議は首都ドーハ