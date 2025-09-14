【ウィーン共同】ルーマニア国防省は13日、ロシアの無人機が領空を侵犯したため、戦闘機2機を緊急発進させたと明らかにした。ロシア無人機によるポーランドの領空侵犯があったばかりで、欧州各国が警戒を強化していた。