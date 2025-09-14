大相撲秋場所は１４日に東京・両国国技館で初日を迎える。大関昇進に挑む関脇・若隆景（３０）＝荒汐＝は１３日、東京・中央区の部屋で最終調整。本場所用の青色の締め込み姿で約１時間、四股やてっぽうで汗を流した。最後は土俵で立ち合いの確認。若い衆も動きを止め、真剣な表情で若隆景の姿を見つめた。１８３センチ、１３７キロの体は筋骨隆々に仕上がり「（状態は）いいと思う」と静かに話した。２３年春場所で右膝に大ケ