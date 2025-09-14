口座凍結準備が足りていなかったがために、認知症患者の家族が苦労を強いられるという例はそこかしこにあふれている。なかでも認知症にまつわる困り事の筆頭は、金融機関によって突然本人の口座が凍結されてしまい、家族ですら預金を引き出せなくなること。ほかにも、証券や不動産など、本人が認知症になると、大切な手続きができなくなるケースは多い。こうした認知症とおカネにまつわる困り事への対策としてしばしば取り上げられ