◇カーリング女子日本代表決定戦 SC軽井沢クラブ11-3フォルティウス(13日、稚内市みどりスポーツパーク)2026年ミラノ・コルティナ冬季オリンピックに向けたカーリング女子日本代表決定戦は13日、SC軽井沢クラブがフォルティウスに11-3の大差で勝利し、日本代表まであと1勝としました。予選1位のSC軽井沢クラブは、第1、3エンドと3点のビッグエンド。午前にロコ・ソラーレを破り、勢いに乗るフォルティウスを大差で下しました。決定