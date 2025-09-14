舞浜にあるシェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル1階 ブッフェ・ダイニング「グランカフェ」で2025年9月1日(月)～11月3日(月・祝)で開催されているこちらのグルメフェア。メキシコで毎年11月上旬に開催される伝統的な祝祭「死者の日」にちなんだこちらのフェアでは、在日メキシコ大使館シェフが監修の下、現地の味わいを再現した地域色豊かなメキシコ料理を日替わりで楽しめます。伝統風習『死者の日』