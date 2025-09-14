5連勝中の上沢が7回2安打無失点と好投した。12勝目はならなかった。九里との息詰まる投手戦で、フォークを有効的に使い、5奪三振をマーク。六、七回とピンチを断ち、雄たけびを上げる場面もあった。「粘り強く投げることができた。野手の方の守備と海野のリードに助けられ、良い投球ができた」と振り返った。小久保監督も「よく点を取られなかった。大したもんです」と絶賛した。