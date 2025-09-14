▽1回戦大村6−3長崎北陽台清峰3−2佐世保北（延長十回）佐世保工3−24校連合（延長十回）4校連合＝諫早東・口加・島原翔南・島原農小浜22−03校連合（五回コールド）3校連合＝佐世保西・佐世保商・平戸