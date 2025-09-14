佐賀県伊万里市黒川町に予定されている廃棄物最終処分場の建設計画について、事業者の肥前環境側は、地元の理解を深めるため、当初10月としていた着工時期を延期する方針を示した。同市が12日夜と13日に黒川コミュニティセンターで開いた2回目となる説明会で、延べ213人の参加者に報告。具体的なスケジュールは「しかるべき時期に判断したい」としている。処分場は県内最大規模となる埋め立て容量約110万立方メートルで、産業