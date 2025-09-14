高校を卒業して長崎県内に就職する若者が近年増えている。本年度の学校基本調査（長崎県分、5月1日現在、速報値）によると、2025年3月の高校卒業生の県内就職率は71・8％で、県外就職率（28・2％）を大きく上回り過去2番目に高くなった。要因について県未来人材課は「サポート体制の充実や、県内企業の情報を積極的に紹介してきた効果が表れている」と分析する。高卒者の県内就職率は1989年時は50・3％だったが、その後60％前