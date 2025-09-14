佐賀県鳥栖市に進出するアサヒビール（東京）の新工場が2026年7月に着工し、29年1月の操業開始を目指す計画で進んでいることが13日、関係者への取材で分かった。同社は建設資材の高騰などで建設費を含む設備投資額が計画から倍増する見込みになったとして、操業開始時期を当初予定していた26年から3年をめどに延期すると発表していた。市は建設予定地の産業団地の造成を来年1月までに終え、同2月にも同社への引き渡しを完了させ