9月に入っても30度以上の真夏日が続く。当分は暑さへの警戒が欠かせない。気象庁によると、6〜8月の平均気温は1898年の統計開始以来、最も高かった。40度以上を観測した地点は過去最多を記録している。過酷な暑さは夏場のスポーツ大会を変えた。選手らを熱中症から守るため、日中に試合や競技をするのを避ける動きが広がっている。会場設備や出場者の年齢に応じて、対策に工夫を凝らしたい。象徴的なのは夏の甲子園、全国