木彫りで本物そっくりの作品を作り出すアーティスト、キボリノコンノさんの展覧会「キボリノコンノ展食べたい！木彫りアートの世界」（西日本新聞社など主催）が13日、福岡市中央区の市科学館で始まった。11月9日まで。パンや生卵、ビールなどリアリティーとアイデアあふれる作品が並ぶ。触ったり、「本物」の中から木彫り作品を探したりもできる体験型の展覧会だ。コンノさんは、コロナ禍に趣味で始めた木彫りが交流サイ