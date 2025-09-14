＜BMW PGA選手権3日目◇13日◇ウェントワースC（イングランド）◇7267ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアー旗艦大会の第3ラウンドが終了。単独首位で迎えた松山英樹だが、4バーディ・1ボギー・2ダブルボギー・1トリプルボギーの「76」とスコアを崩し、トータル8アンダー・20位タイに後退した。〈写真〉タテ振りからヨコ振りに？ 松山英樹のスイング変化日本勢は松山を含めた2人が決勝ラウンドへ進出。桂川有人は5バーディ