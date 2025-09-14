＜クローガー・クイーンシティ選手権3日目◇13日◇TPCリバーズ・ベンド（オハイオ州）◇6876ヤード・パー72＞日本勢8人が決勝ラウンドに進出した米国女子ツアーの第3ラウンドが終了。今大会終了後には、10月から中国、韓国、マレーシア、日本を転戦するアジアシリーズ出場権がポイントランキングを基に確定する。〈連続写真〉渋野日向子の最新スイングを分析！ 一体どこが変わった？今季1勝の岩井千怜、今季全英覇者の山下美夢有