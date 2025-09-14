１３日の中山４Ｒをフェーレンベルクで制し、高田潤騎手（４４）＝栗東・フリー＝がＪＲＡ障害通算１６１勝（うちＪＧ１・１勝を含む重賞２６勝）となり、障害通算勝利数で単独８位となった。「順位については知りませんでしたが、多くの方々の力を借りて一つ一つ勝ち星を積み上げてこられました。感謝しています。これからどれだけ勝ち星を積み重ねられるか分かりませんが、関係者の皆さまの期待に結果で応えられるよう一生懸