TBSの若林有子アナウンサー（29）が13日までにインスタグラムを更新。旅の思い出写真を公開した。「智子との石垣島旅行2日目は竹富島へ!」と切り出した若林アナ。先月にも、親交のあるフリーアナ石野智子（28）との石垣島旅行の様子を投稿しており、今回も海をバックに、ノースリーブ姿で、おなかをのぞかせ写るツーショットなどを披露した。その上で「自転車に乗ってビーチを巡りましたが、雲がこんなにあっても暑くて暑くて!」と