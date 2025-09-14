元モーニング娘。高橋愛（38）が13日までにインスタグラムを更新。誕生日の祝福を受けた様子を公開した。14日に39歳の誕生日を迎える高橋は、「マネージャーさんが用意してくれてました」と報告。バルーンの飾り付けをバックに、カチューシャをつけた姿で、ケーキや花束で祝福を受ける様子を披露した。その上で「FFRK（ファイナルファンタジーレコードキーパー）チームの皆様も一緒にお祝いしてくださって感謝しかないです!大感