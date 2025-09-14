3連休2日目となるきょう14日（日）は、午前中は九州北部から北陸を中心に大雨となりそうです。福岡県・長崎県・山口県では朝にかけて線状降水帯が発生し、命にかかわる大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。■大雨災害に厳重警戒交通機関乱れるおそれもきょう14日（日）午前中は秋雨前線の影響で、九州北部から北陸を中心に発達した雨雲が流れ込みそうです。福岡県・長崎県・山口県では朝にかけて線状降水帯が発生す