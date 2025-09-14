お笑いタレントのおばたのお兄さん（37）が13日、自身のブログを更新。妻のフジテレビアナウンサー山崎夕貴（38）との財布事情を明かした。おばたは「突然ですが、おばた家の財布事情は僕の銀行に紐ついてる家族クレジットカードを妻に渡し必要なものを買うときはそのカードを使う、といった感じだ。それ以外はお財布は完全に別」と夫婦の財布事情を打ち明けた。続けて「以前は生活費をお互いに一つの財布に入れて、、、という