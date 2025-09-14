「新馬戦」（１３日、阪神）３番人気のシラヌイ（牝２歳、父フィレンツェファイア、母ミスティック、栗東・高橋亮）が、３番手追走から直線の追い比べを首差で制して新馬勝ちを収めた。吉村は「ハミを取っていくので、壁をつくって折り合いに専念しました。調教の段階から動けていたので、きょうもある程度動けたと思います」と評価した。攻めの良さが実戦でも生きたことで、高橋亮師も「ダートかなと思ったけど、初戦なので