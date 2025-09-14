「新馬戦」（１３日、中山）２番人気のスタートレイン（牝２歳、父キタサンブラック、母レポゼッション、美浦・黒岩）が逃げ切り勝ちを収めた。６月の東京デビューを予定していたが、右前肢ハ行で出走取り消しに。仕切り直しの一戦で最高の結果を出した。佐々木は「追い切りの動きからは半信半疑でしたが、走ってみたら強い内容。次は勉強も含めて、逃げないレースができるようになってくれれば」と課題を挙げつつも将来性を